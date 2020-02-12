Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 50 сервисов услуг запустили и улучшили для жителей столицы власти Москвы. Они располагаются на портале mos.ru и активность их зависит от участников проекта «Активный гражданин».

При помощи этих сервисов можно оформить полис ОМСЮ получить результаты анализов, пополнить карту «Тройка», а также высказать своё мнение. Председатель комитета столичных госуслуг Елена Шинкарук по этому поводу высказалась, что...