Среди граждан России, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не заболевших коронавирусом.
Об этом сообщил представитель посольства РФ в Японии,
Ранее NEWS.ru писал, что на борту судна находятся 24 россиянина, в том числе двое детей.
Лайнер Diamond Princess 20 января начал двухнедельный круиз. Он вышел из японской Иокогамы. Маршрут путешествия — Кагосима — Гонконг — Окинава.
Вскоре выяснилось, что один из гостей судна, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы. Специалисты проверили всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал ввести 14-дневный карантин на борту. Сейчас на лайнере находятся 2666 туристов и 1045 членов экипажа.
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