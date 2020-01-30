https://static.news.ru/photo/168f2d52-4333-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российские оперативные службы располагают достаточным количеством средств индивидуальной защиты для населения и специальной обработки на случай обострения ситуации с коронавирусом.

По словам источника в экстренных службах, также в резерве находятся мобильные и комплексные пункты санитарной и спецобработки, а также изолирующие боксы и спецодежда. Они в кратчайшие сроки будут доставлены в район возможного ЧП, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Пекина ввели временный запрет на проведение церемоний прощания с умершими и отменил регистрацию браков, запланированных на красивую дату 02.02.2020. По словам главы управления гражданской администрации города Ли Ваньцзюна, на каждую прощальную церемонию приходили от нескольких десятков до более чем ста человек, что не способствует борьбе с вирусом.