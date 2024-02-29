Российского педиатра арестовали после разжигающего ненависть интервью Педиатра Бутрия арестовали на 10 суток после интервью иноагенту Гордеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педиатр Сергей Бутрий арестован после интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает «Коммерсант». Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил медику 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды.

Интервью было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку „врачи, разделяющие ценности российского общества“».

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях армии РФ на Украине. Рассмотрение было назначено на 27 февраля.

До этого Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение об аресте было принято по требованию Следственного комитета России. Кроме того, автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был объявлен в розыск.