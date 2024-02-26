Создателя Mr. Freeman арестовали за фейки о российской армии ТАСС: суд по ходатайству СК заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС. Решение об аресте было принято по требованию Следственного комитета России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Мунтяна, — сообщили в суде.

Там уточнили, что Мунтян будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

Ранее стало известно, что Павлу Мунтяну грозит до 10 лет лишения свободы по статье о фейках о ВС России. Поводом для преследования послужил пост Мунтяна в Telegram, в котором он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.

В декабре суд в Москве оштрафовал Мунтяна по статье о дискредитации армии на 40 тысяч рублей. С начала специальной военной операции он выступил в поддержку украинской армии. Мунтян, в том числе, запустил фонд для сбора денег на приобретение средств защиты и продуктов питания для Вооруженных сил Украины, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов. В настоящее время он находится за пределами России.

До этого автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был объявлен в розыск. В октябре он стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства.