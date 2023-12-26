Создателя «Масяни» Куваева объявили в розыск МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева по уголовной статье

Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Олег Куваев (внесем Минюстом РФ в список иноагентов)

Автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесем Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из данных базы МВД России. Что именно вменяется ему в вину, не уточняется.

Куваев Олег Игоревич. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

В октябре 56-летний Куваев стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства. Поводом стало видео, опубликованное мультипликатором на YouTube, в котором Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке украинской армии. Автору видео по указанной статье грозит до шести лет лишения свободы. СМИ писали, что осенью Куваев находился в Израиле.

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru Куваева, на котором выходили эпизоды «Масяни». Соответствующее решение было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки сайта послужил ролик, содержащий «недоcтоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной оперaции» для дискредитации ВС России. Эпизод cодержал данные о многочиcленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов.