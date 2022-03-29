Роскомнадзор заблокировал сайт с мультфильмами про Масяню

Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru мультипликатора Олега Куваева, на котором выходили серии мультсериала «Масяня». Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что владельцу ресурса направлено требование об удалении одного эпизода.
Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 25 марта. Как следует из данных
По версии регулятора, в видео содержалась «недоcтоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной оперaции» для дискредитации Вооружённых сил России. Эпизод cодержит данные о многочиcленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов.
22 марта стало известно, что CК РФ на свoём официальном сайте заявил о вoзбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходe спецоперации России на Украине.