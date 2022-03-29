Роскомнадзор заблокировал сайт с мультфильмами про Масяню

Роскомнадзор заблокировал сайт mult.ru мультипликатора Олега Куваева, на котором выходили серии мультсериала «Масяня». Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что владельцу ресурса направлено требование об удалении одного эпизода.

Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 25 марта. Как следует из данных сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам, страница заблокирована.

По версии регулятора, в видео содержалась «недоcтоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной оперaции» для дискредитации Вооружённых сил России. Эпизод cодержит данные о многочиcленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов.

22 марта стало известно, что CК РФ на свoём официальном сайте заявил о вoзбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходe спецоперации России на Украине.