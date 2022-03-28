Роскомнадзор потребовал удалить эпизод «Масяни»

Роскомнадзор уведомил владельца сайта mult.ru о необходимости удаления фрагмента мультсериала «Масяня», пишет РИА Новости. Сообщается, что в одном из эпизодов содержится недостоверная информация о спецоперации РФ на Украине по защите ДНР и ЛНР.

На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данный эпизод содержит недостоверные, общественно значимые данные о многочисленных жертвах среди мирных граждан Украины, а также о разрушении городов якобы из-за действий Вооружённых сил РФ.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайты немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова. Также оказалась недоступной страница Невзорова в «Яндекс.Дзене». При переходе на неё всплывает окно, что этот канал был заблокирован по требованию РКН.