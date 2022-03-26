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Роскомнадзор заблокировал сайты таблоида Bild и журналиста Невзорова

13:26, 27 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал сайты таблоида Bild и журналиста Невзорова Фото: antenne/flickr.com
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайты немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова. Это следует из данных ведомства.

Как отмечает ресурс «Роскомсвобода», оба сайта заблокировали по одному решению Генпрокуратуры от 26 марта.

Также оказалась недоступной страница Невзорова в «Яндекс.Дзене». При переходе на неё всплывает окно, что этот канал был заблокирован по требованию Роскомнадзора.

22 марта в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело. Журналиста обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

В настоящее время журналист находится в Тель-Авиве. При этом Невзоров отметил, что, несмотря на сомнения, вероятность его возвращения на родину велика. 

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что Александру Невзорову организация помогать не будет, так как он, по его словам, не является настоящим журналистом.

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