СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

СК РФ на своём официальном сайте заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации), — указано на сайте ведомства.

В вину ему вменяется, в частности, распространение в соцсетях фейков о родильном доме в городе Мариуполе с недостоверными фотографиями и видеокадрами, источниками которых являются украинские СМИ. Следствие в данный момент устанавливает местонахождение Невзорова.

Следственный комитет РФ накануне также возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, которому вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ.