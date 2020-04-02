Российским вузам рекомендовали с 6 апреля перейти на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/041efcc4-74f7-11ea-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля в дистанционном формате.

Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты, — цитирует ТАСС главу ведомства Валерия Фалькова.

Как писал NEWS.ru, ранее Фальков заявил, что вступительные экзамены в российские высшие учебные заведения будут перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам министра, даже при тяжёлой экономической ситуации в российских вузах будут создаваться бюджетные места. На данный момент их количество увеличили до 34 тысяч. Как подчеркнул Фальков, экономический спад уже начался, однако Минобрнауки не станет менять свою стратегию.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.