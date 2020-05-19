Российским врачам могут разрешить оказывать медпомощь вне работы

Заслуженный врач России депутат Госдумы Николай Герасименко разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, который в случае принятия разрешит медработникам оказывать экстренную помощь в нерабочее время, в том числе и с использованием медикаментов.
О своей инициативе Герасименко
Издание напоминает, что экс-глава Минздрава Вероника Скворцова несколько раз оказывала медицинскую помощь, будучи уже чиновницей, а не врачом. Однажды Скворцова спасла пассажирку самолёта от резких болей в животе и удушья, дав ей лекарство из личной аптечки. Согласно действующим нормам, Скворцова таким образом нарушила закон.
Предполагается, что поправки о первой помощи будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Необходимые подзаконные акты предстоит разработать Минздраву.
Как передавал NEWS.ru, Счётная палата РФ предложила включить обновление парка автомобилей скорой помощи в нацпроект «Здравоохранение».
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