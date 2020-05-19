Российским врачам могут разрешить оказывать медпомощь вне работы

https://static.news.ru/photo/bb6504ec-99cc-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный врач России депутат Госдумы Николай Герасименко разработал и направил на отзыв в правительство законопроект, который в случае принятия разрешит медработникам оказывать экстренную помощь в нерабочее время, в том числе и с использованием медикаментов.

О своей инициативе Герасименко рассказал «Парламентской газете». Депутат заявил, что следует разделить понятие первой помощи на простую и расширенную. В последнем случае должно допускаться использование лекарств и спецсредств. Герасименко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя запрещать профессиональным врачам помогать людям в чрезвычайных ситуациях.

Издание напоминает, что экс-глава Минздрава Вероника Скворцова несколько раз оказывала медицинскую помощь, будучи уже чиновницей, а не врачом. Однажды Скворцова спасла пассажирку самолёта от резких болей в животе и удушья, дав ей лекарство из личной аптечки. Согласно действующим нормам, Скворцова таким образом нарушила закон.

Предполагается, что поправки о первой помощи будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Необходимые подзаконные акты предстоит разработать Минздраву.

Как передавал NEWS.ru, Счётная палата РФ предложила включить обновление парка автомобилей скорой помощи в нацпроект «Здравоохранение».