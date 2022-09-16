Российским школам не оставят возможности выбора учебников Минпросвещения утвердит федеральный перечень школьных учебников — по одному на предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения утвердит федеральный перечень школьных учебников, так что по каждому предмету останется только один учебник, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс». На онлайн-встрече с заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Анной Кузнецовой он отметил, что исключение составят только учебники истории.

Фактически остался один учебник по каждому предмету, самый лучший. За исключением истории, там отдельное решение было, связанное с историко-культурным стандартом, — сказал Кравцов.

Министр заявил, что, контролируя процесс составления учебников, можно быть уверенным в их содержании, как это и было в Советском Союзе, когда учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук.

Ранее стало известно, что учащиеся 10–11-х классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. Согласно новому ФГОС, в рамках учебного курса «История России» подростки узнают о «причинах и следствиях распада СССР, возрождении Российской Федерации как мировой державы, воссоединении Крыма с Россией, военной операции на Украине и других важнейших событиях XX — начала XXI века». Отмечалось, что школьники также изучат «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».