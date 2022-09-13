Стало известно, когда тема спецоперации России на Украине появится в ЕГЭ Рособрнадзор: тема СВО на Украине появится в ЕГЭ после изменений в учебниках по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема военной операции России на Украине появится в ЕГЭ по истории после того, как будут внесены изменения в рабочие программы и учебники по истории, сообщили ТАСС в в пресс-службе Рособрнадзора. Там отметили, что до этого момента экзамен останется неизменным, поскольку в нем проверяются знания содержания предмета.

После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами, — сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что учащиеся 10–11-х классов будут изучать на уроках истории военную операцию РФ на Украине. Согласно новому ФГОС, в рамках учебного курса «История России» подростки узнают о «причинах и следствиях распада СССР, возрождении Российской Федерации как мировой державы, воссоединении Крыма с Россией, военной операции на Украине и других важнейших событиях XX — начала XXI века». Отмечалось, что школьники также изучат «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».

В апреле 2022 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в едином государственном экзамене могут появиться задания, связанные с военной операцией. Тогда он отметил, что ожидать заданий такого формата следует в будущем, однако примерные даты не назвал. ЕГЭ-2022 вопросы об СВО не включал.

Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году. В зависимости от предмета необходимо набрать от 30 до 45 баллов.