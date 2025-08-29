Российским подросткам позволят работать в летние каникулы В России подросткам с 14 лет разрешат работать в выходные дни летних каникул

Подросткам, достигшим 14-летнего возраста, разрешат трудиться в выходные дни в период летних каникул, заявила в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По ее словам, новое изменение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда, — подчеркнула депутат.

Она отметила, что уже со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться правом подработать в выходные. Парламентарий считает, что именно летом услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» выступили с инициативой, запрещающей задавать школьникам домашнее задание на выходные и праздничные дни. Соответствующее обращение они направили министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы законопроекта уверены, что это поможет детям лучше отдыхать и проводить больше времени с семьей.