Российских военных часто просят открыть представительство МО за рубежом

https://static.news.ru/photo/88adf828-84aa-11eb-943c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарубежные партнёры часто просят открыть в их странах представительство Минобороны РФ, рассказал глава 6-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) МО РФ Виталий Деменко. По его словам, в конце 2020-го открылись представительства МО в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и в Судане.

Мы частенько получаем обращения с просьбой или об открытии представительства или направлении российских военных специалистов, помощи в реформировании вооружённых сил, повышении боевой готовности, боевых возможностей, — рассказал Деменко в эфире телеканала «Звезда».

Кроме того, военные дипломаты США и РФ продолжат сотрудничество в составе межправительственной комиссии по увековечению памяти пропавших без вести и погибших во время конфликтов, рассказал глава 1-го управления Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Александр Новиков. По его словам, во время контактов по соглашениям, касающимся вооружений, чувствуется признание Белым домом уровня развития Вооружённых сил РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest. В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях.