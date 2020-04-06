Российские участковые перестали принимать граждан

https://static.news.ru/photo/a1e9f4b8-780d-11ea-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

МВД сообщило о новых мерах против распространения коронавируса. Участковые временно прекратили приём граждан.

Информацию об этом опубликовал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что подготовка российской системы здравоохранения идёт полным ходом.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.