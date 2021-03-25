Российские школьники вместо ОГЭ 18 мая напишут контрольные работы

https://static.news.ru/photo/ca074866-8e0e-11eb-b5d4-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вместо Основного госэкзамена (ОГЭ) в этом году российские девятиклассники напишут контрольные работы. Они пройдут с 18 по 21 мая, сообщает Рособрнадзор.

Школьникам будет предложено написать одну контрольную по предмету на выбор: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Сообщить о сделанном выборе ученики должны до 30 апреля 2021 года (включительно), написав соответствующее заявление.

Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусматривается, — уточнили в ведомстве.

Все контрольные работы учащиеся будут писать в своих школах.

Ранее сообщалось, что проведение ОГЭ по предметам по выбору для учащихся 9-х классов в 2020/21 учебном году было отменено.

Как писал NEWS.ru, ОГЭ в будущем хотят оставить только для тех школьников, кто намерен поступать в колледжи и техникумы. Как сообщал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев, в будущем Госдума будет рассматривать полную отмену ОГЭ, а затем, возможно, и ЕГЭ для выпускников 11-х классов. Такие намерения депутат объяснил тем, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а лишь навыки, полученные при подготовке к испытаниям.