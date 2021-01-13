В Госдуме намерены отменить сдачу ОГЭ

https://static.news.ru/photo/161651de-561f-11eb-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. На рассмотрение парламентариев документ может поступить весной 2021 года.

Об этом рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев, сообщают «Известия». Депутат отметил, что ОГЭ хотят оставить только для тех школьников, кто намерен поступать в колледжи и техникумы.

Зайцев уточнил, что в будущем Госдума будет рассматривать полную отмену ОГЭ, а затем, возможно, и ЕГЭ для выпускников 11 классов. Такие намерения депутат объяснил тем, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а лишь навыки, полученные при подготовке к испытаниям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что освободить от ЕГЭ тех, кто хочет получить среднее специальное образование, предложили в Госдуме. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, от этих экзаменов нужно вообще отказаться, но делать это надо поэтапно.