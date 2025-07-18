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18 июля 2025 в 14:08

Школьный завхоз пошел против правил и выиграл в лотерею 307 млн рублей

Школьный завхоз из Тамбова выиграл в лотерею 307 млн рублей

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Завхоз одной из школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян выиграл более 307 млн рублей в лотерею, пишет РИА Новости. Обычно, уточнил победитель, он выбирает комбинации самостоятельно, но в этот раз доверился автоматическому выбору.

Мамиконян рассказал, что решил приобрести три билета в надежде выиграть хотя 25 тысяч рублей. Увидев результат, он сразу подошел к супруге, признался в любви и сказал, что теперь они миллионеры. Победитель планирует потратить деньги на семью: закрыть ипотеки, кредиты братьям и сестрам, а себе с супругой приобрести земельный участок и построить дом.

Всегда говорил, что я счастливый человек по жизни, и верил, что удача будет на моей стороне. Мне очень повезло с моей супругой, я ей часто говорю, что моя удача — это она, а ее удача — это я, — поделился Мамиконян.

Ранее житель Челябинска выиграл 100 млн рублей в розыгрыше лотереи после сна жены о рыжем пауке. Он является многодетным отцом, который работает на заводе и участвует в розыгрышах уже четыре года. Обычно россиянин покупал пачку билетов по 50 штук. На этот раз в почтовом отделении продавали наборы по десять билетов. Челябинец хотел отказаться, однако сотрудница почты уговорила его поучаствовать в розыгрыше.

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