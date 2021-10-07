России предрекли дефицит сока из-за проблем со ввозом сырья

Усиление контроля за ввозом пищевой продукции из Китая со стороны Роспотребнадзора грозит перебоями с производством сока. У компаний уже возникли проблемы с ввозом яблочного концентрата и замороженных фруктов, которые требуют особых условий хранения и портятся при задержках. В Роспотребнадзоре уверяют, что уже облегчили контроль, пишет «Коммерсант».

О сложностях с ввозом пищевого сырья из Китая сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, направивший соответствующее письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину. По его данным, в конце июля Роспотребнадзор уведомил ФТС о необходимости проводить обязательную проверку пищевой продукции из КНР на наличие пестицидов и ГМО, но не уточнил перечень таможенных кодов и сроки проверок. В результате возникли сложности с ввозом концентрированного яблочного сока и замороженных кусочков фруктов, которые требуют особых условий хранения и могут испортиться из-за задержки в пути.

При этом Китай является одним из основных поставщиков сырья для соков, и, по данным крупных производителей, найти ему замену в принципе невозможно. А если учесть, что компании стремятся работать с минимальными запасами, всё это может привести к перебоям на производстве. С нехваткой сырья также могут столкнуться производители части молочной продукции и кондитерских изделий.

Максим Новиков указывает, что проверки сырья оказываются бессмысленными, если учесть, что у производителей есть свой входной контроль, а Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Между тем сложившаяся ситуация грозит срывом поставок, необходимостью корректировки ассортимента и ростом цен на сырьё. Издержки от простоя одного контейнера на две-три недели оцениваются как минимум в полтора-два миллиона рублей.

В этой связи Федеральной таможенной службе предлагается дополнить перечень таможенных кодов, указать сроки проверок, а также освободить от процедуры поставщиков, имеющих сертификаты о прохождении соответствующего аудита. В самом Роспотребнадзоре заявили, что осмотр применяется только к каждой двадцатой партии, однако производители настаивают на том, что проблем стало больше.

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