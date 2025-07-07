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07 июля 2025 в 13:40

Врач предостерегла от диеты на свежевыжатых соках

Врач Павлова заявила, что соки могут спровоцировать размножение вредных бактерий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Диета на свежевыжатых соках может привести к размножению вредных бактерий в организме, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, в этом напитке практически нет полезной клетчатки, зато есть обилие сахара.

Недостаток клетчатки может привести к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и даже психическим проблемам, — отметила Павлова.

Клетчатка питает полезные бактерии, которые могут бороться с воспалением. При ее дефиците вредных микроорганизмов становится больше, и в итоге естественный баланс в организме нарушается. Помимо этого, избыток углеводов в соках чреват не только проблемами с кишечником, но и набором лишнего веса.

Диетолог Марьяна Джутова ранее предложила делать акцент в рационе на сезонные овощи, ягоды и фрукты, чтобы провести летний детокс без крайностей. По ее словам, такой подход помогает перезагрузить пищеварительную систему, улучшить состояние кожи и общее самочувствие.

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