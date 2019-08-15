https://static.news.ru/photo/c01f23d8-bf79-11e9-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россельхознадзор предупредил Сербию о возможных ограничениях на ввоз в Россию косточковых культур в связи с выявлением бурой монилиозной гнили. Речь идёт о персиках, нектаринах и сливах.

Ведомство обнаружило грибок в 12 партиях сербских фруктов. В связи с этим состоялся телефонный разговор представителей Россельхознадзора с Директором Управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Небойшей Милосавлевичем.

Чиновник сообщил, что разделяет обеспокоенность российской стороны и пообещал провести расследование случаев поставки в РФ заражённой продукции. Россельхознадзор настоятельно попросил сербскую сторону усилить контроль за растительной продукцией, ввозимой в Россию, говорится на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз на территорию РФ свинины из Сербии. Причиной такого решения ведомства стала африканская чума свиней (АЧС) в регионе.