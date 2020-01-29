https://static.news.ru/photo/8e42e2a4-426a-11ea-a865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор обследует на коронавирус всех российских туристов, прибывающих из Китая. Как сообщили в ведомстве, эти меры начали действовать с 28 января.

Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан, — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Для оперативного сбора информации организована работа русско-китайских переводчиков. Все граждане, вызвавшие подозрение в ходе санитарно-карантинного контроля, госпитализируются. У них берут анализы на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа.