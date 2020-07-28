Роспотребнадзор проверил воду в аквапарках и море в Крыму на коронавирус

https://static.news.ru/photo/f99ebcd4-d0d7-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Tanecek/Global Look Press

Роспотребнадзор проводит проверку на коронавирус в аквапарках и бассейнах Крыма, а также в морской воде. На данный момент специалисты не выявили возбудителя COVID-19. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Роспотребнадзор мониторирует заболеваемость не только COVID-19, но и пневмонией, ОРВИ, с июня мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, бассейнах, аквапарках. На сегодняшний день положительных заключений в этой части нет, — цитирует её RT.

По её словам, некоторый всплеск заболеваемости на курорте всё же наблюдается. Это связано с резким увеличением числа отдыхающих. Однако взрывного роста, отмечает Пеньковская, не фиксируется. По состоянию на 28 июля в республике зарегистрировано 1139 случаев новой коронавирусной инфекции, 841 пациент выздоровел.

Как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен растущим числом случаев коронавируса в южных регионах России. Он дал совет россиянам, планирующим отпуск на море, как отдохнуть и в то же время не заболеть коронавирусом. По его словам, в первую очередь важно избегать многолюдных мест, в частности всевозможных дискотек. Также нужно соблюдать гигиену, а контролирующие органы, в свою очередь, должны отслеживать качество воды и требования к пляжам.

Турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт, и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в регион с начала сезона приехали 1 млн человек, номерной фонд до конца лета заполнен на 70%.