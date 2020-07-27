Онищенко дал совет россиянам, отправляющимся в отпуск

https://static.news.ru/photo/67cbb66a-d094-11ea-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен растущим числом случаев коронавируса в южных регионах России. Он дал совет россиянам, планирующим отпуск на море, как отдохнуть и в то же время не заболеть коронавирусом.

По его словам, в первую очередь, важно избегать многолюдных мест, в частности всевозможных дискотек.

Единственное, что, конечно, сегодня настораживает, <...> это перегруженность Крыма, антропогенная нагрузка в пляжной зоне там выше, чем эта рекреация может переварить, — приводит его слова ТАСС.

По мнению бывшего главного санитарного врача, нужно соблюдать гигиену, а контролирующие органы в свою очередь должны отслеживать качество воды и требования к пляжам.

Турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в регион с начала сезона приехал 1 млн человек, номерной фонд до конца лета заполнен на 70%.

По данным министерства, в Краснодарском крае растёт интерес к гастрономическому, аграрному и экотуризму. Всего в регионе находятся около 600 объектов туристического показа. В Крым чаще всего едут, чтобы посетить знаменитый замок Ласточкино гнездо, летние резиденции российских императоров и всемирно известный питомник редких растений — Никитский ботанический сад.

Регионы отменили для приезжих обязательную самоизоляцию, при заселении в отели не требуются и справки об отсутствии коронавируса, однако при заселении в крымские санатории туристы обязаны их предоставить, писал NEWS.ru.