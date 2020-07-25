В Крыму и на Кубани с начала года побывали более 4 млн туристов

https://static.news.ru/photo/549f0382-ce85-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Турпоток на курорты Крыма и Краснодарского края постоянно растёт и предпосылок для его снижения нет, считают в краевом Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек.

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост: с начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тыс. человек. За полтора летних месяца турпоток на территорию Краснодарского края составил более 1,7 млн человек, — сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в регион с начала сезона приехал 1 млн человек, номерной фонд до конца лета заполнен на 70%.

По данным министерства, в Краснодарском крае растёт интерес к гастрономическому, аграрному и экотуризму. Всего в регионе находятся около 600 объектов туристического показа. В Крым чаще всего едут, чтобы посетить знаменитый замок Ласточкино гнездо, летние резиденции российских императоров и всемирно известный питомник редких растений — Никитский ботанический сад.

Регионы отменили для приезжих обязательную самоизоляцию, при заселении в отели не требуются и справки об отсутствии коронавируса, однако при заселении в крымские санатории туристы обязаны их предоставить.

Как писал NEWS.ru, в разгар летнего пляжного сезона экологическая ситуация на пляжах Крыма близка к критической. Всему виной — отсутствие современных очистных сооружений, заявил местный общественник Александр Талипов. Активист обнародовал в Facebook видео, как на одном из популярных пляжей Коктебеля в море сливается канализация. Аналогичная ситуация, по его словам, разворачивается в большинстве населённых пунктов полуострова. Так, в Феодосии очистные сооружения требуют модернизации и ремонта, так как уже устарели и не справляются с очисткой. Крымские власти потратили 160 млн рублей на ремонт канализационных труб, которые ведут к коллектору, однако сами очистные остались старые. Намечается ли строительство новых, пока неизвестно.