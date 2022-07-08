Роспотребнадзор присоединился к иску против IKEA

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Роспотребнадзор сообщил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что служба намерена использовать правовой инструментарий для защиты прав россиян.

Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан, — говорится в сообщении.

В связи с уходом бренда из России покупатели лишаются возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров. «Общественная потребительская инициатива» подала в суд иск против компании IKEA за нарушение гарантийных прав потребителей.

Ранее руководитель Сибирского правового центра защиты потребителей Евгений Митрофанов заявил, что россиянам не стоит покупать товары мебельной фирмы IKEA во время последней распродажи, так как на них не предоставят гарантийное обслуживание и в случае брака сдать их будет крайне проблематично, так как офисы IKEA расположены далеко не во всех российских регионах.

Митрофанов напомнил, что по закону продукцию можно вернуть в течение двух недель после покупки, однако в случае с иностранной фирмой, которая уходит с российского рынка, сделать это вряд ли получится, считает специалист.