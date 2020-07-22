Рособрнадзор рассказал об улучшении результатов ЕГЭ по русскому языку

https://static.news.ru/photo/e41bb5d0-cc2a-11ea-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Результаты единого госэкзамена по русскому языку в этом году оказались выше, чем в прошлом. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку, — рассказал Музаев журналистам.

По его словам, меры, которые были реализованы правительством РФ, Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором, приносят положительный результат.

В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдали 614 тысяч человек, это меньше показателей 2019 года на 62,5 тысячи. Средний тестовый бал в этом году составил 71,6. Увеличилось число людей, набравших от 81 до 100 баллов. Максимальный результат в 100 баллов набрали 3,9 тысячи участников экзамена. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов для поступления в вузы 1,14% выпускников школ. Их число сократилось в сравнении с 2019 годом, сообщают «Невские новости».

NEWS.ru писал, что в Минпросвещения призвали не оценивать работу учителей по результатам ЕГЭ. Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко считает, что учитель не может быть виноват в низких баллах ученика. Он убеждён, что преподавателей не нужно оценивать и наказывать. По его мнению, правильным будет стараться выявлять проблемы, возникшие у учеников и учителей, и решать их. Семченко отметил, что для эффективной оценки работы педагогов будут разработаны новые критерии аттестации.

В Госдуме рассматривают законопроект, по которому педагогам должны вернуть советские нормы в работе: с зарплатой не ниже средней по региону, правом досрочного выхода на пенсию и удлинённым отпуском.