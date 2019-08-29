https://static.news.ru/photo/d580a098-ca74-11e9-aa13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Число заданий в основном и едином госэкзаменах на оценку гибких навыков будет увеличиваться. Об этом сообщил 29 августа глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на V Международной конференции «Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций».

Задания на критическое мышление, творческий поиск решения уже присутствуют в ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Мы продолжим расширять их число, — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, в 2019 году была создана рабочая группа с участием представителей РАН, различных ведомств и бизнеса по обсуждению вопросов, связанных с формированием и оценкой гибких компетенций, с реализацией практических шагов в этом направлении.

Как ранее писал News.ru, Рособрнадзор объявил о сборе предложений от выпускников, их родителей и учителей по улучшению заданий и самого процесса сдачи ЕГЭ. По данным ведомства, такой опрос проводится ежегодно во время и после проведения госэкзамена. Это позволяет своевременно улучшать контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации нуждаются в регулярном совершенствовании.