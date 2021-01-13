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Рособрнадзор не рассматривает вопрос от отмене ОГЭ

09:22, 14 января 2021

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов не рассматривается.

Ранее стало известно, что  депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ.

Как сообщили ТАСС в пресс- службе Рособрнадзора, вопрос об отмене экзаменов для девятых классов на постоянной основе не рассматривается. В ведомстве также подчеркнули, что эта инициатива не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни обучающимися.

NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что ОГЭ хотят оставить только для тех школьников, кто намерен поступать в колледжи и техникумы. По его словам, в будущем Госдума будет рассматривать полную отмену ОГЭ, а затем, возможно, и ЕГЭ для выпускников 11 классов. Такие намерения депутат объяснил тем, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а лишь навыки, полученные при подготовке к испытаниям.

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