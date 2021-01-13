Рособрнадзор не рассматривает вопрос от отмене ОГЭ

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов не рассматривается.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ.
Как
NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что ОГЭ хотят оставить только для тех школьников, кто намерен поступать в колледжи и техникумы. По его словам, в будущем Госдума будет рассматривать полную отмену ОГЭ, а затем, возможно, и ЕГЭ для выпускников 11 классов. Такие намерения депутат объяснил тем, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а лишь навыки, полученные при подготовке к испытаниям.