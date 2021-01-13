Рособрнадзор не рассматривает вопрос от отмене ОГЭ

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Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов не рассматривается.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ.

Как сообщили ТАСС в пресс- службе Рособрнадзора, вопрос об отмене экзаменов для девятых классов на постоянной основе не рассматривается. В ведомстве также подчеркнули, что эта инициатива не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни обучающимися.

NEWS.ru писал, что зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что ОГЭ хотят оставить только для тех школьников, кто намерен поступать в колледжи и техникумы. По его словам, в будущем Госдума будет рассматривать полную отмену ОГЭ, а затем, возможно, и ЕГЭ для выпускников 11 классов. Такие намерения депутат объяснил тем, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а лишь навыки, полученные при подготовке к испытаниям.