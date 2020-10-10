Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/93da7e9c-0bbf-11eb-8fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликован период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для общественного обсуждения.

Досрочный этап ЕГЭ пройдёт с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября, передаёт РИА Новости. Первыми традиционно будут проводиться экзамены по географии, литературе и химии.

При этом появилось нововведение — разделение экзаменов по информатике и ИКТ в основной период (они пройдут 18 и 19 июня). Это связано с переводом работы в компьютерную форму.

ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября), — отметили в министерстве.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минобрнауки РФ утвердило новые правила приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 учебного года.

В частности, высшим учебным заведениям разрешается проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям, закрепляется возможность подачи документов в вуз в электронной форме и упрощается процедура зачисления.