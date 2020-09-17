Минобрнауки изменило порядок приёма в вузы

https://static.news.ru/photo/6a69d36c-f8e3-11ea-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Lissac /Global Look Press

Минобрнауки РФ утвердило новые правила приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 учебного года. В частности, высшим учебным заведениям разрешается проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям, закрепляется возможность подачи документов в вуз в электронной форме и упрощается процедура зачисления.

Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике. При этом абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению, — говорится в сообщении Минобрнауки.

Также вузам разрешат самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, вузы смогут сами устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе. Раньше было не более трёх.

Немного изменится и работа приёмной комиссии. У абитуриентов появится возможность вносить изменения в заявление о приёме без отзыва ранее поданного, конкурсные списки будут обновлять не менее пяти раз в день, кроме того, будет отменена вторая волна основного этапа зачисления.

Если по итогам основного этапа зачисления останутся незаполненные места, вузы смогут проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков. Ранее такой механизм отсутствовал.

Как писал NEWS.ru, снизить стоимость обучения для студентов, обучающихся на коммерческой основе, могут сами вузы. В пресс-службе Минобрнауки РФ заявили, что законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учётом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги. При этом в Миноборонауке считают, что вуз может снизить стоимость обучения за счёт собственного бюджета. Однако это может нанести удар по бюджету и снизить качество оказываемых услуг в то время, как переход на онлайн-обучение подразумевает оснащение вузов качественными программами и компьютерами, найм IT-специалистов.