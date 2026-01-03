Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола

Этот изысканный салат станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Нежные кальмары в сочетании со свежими овощами и пикантной заправкой создают неповторимую гармонию вкусов. Элегантная форма кольца и аппетитный внешний вид покорят даже самых искушённых гостей.

Для приготовления вам понадобится: 400 г кальмаров, 2 свежих огурца, 3 куриных яйца, 100 г листьев салата, 150 г консервированной кукурузы, 3 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока, соль и перец по вкусу, перепелиные яйца и зелень для украшения.

Кальмары очистите от плёнок, отварите в подсолённой воде с лимонным соком (не более 2 минут). Нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, нарежьте кубиками. Огурцы нашинкуйте соломкой, листья салата порвите руками.

Для заправки смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. На плоское блюдо выложите ингредиенты слоями в форме кольца: сначала листья салата, затем кальмары, огурцы, яйца, кукуруза. Каждый слой промазывайте заправкой. Сверху украсьте половинками перепелиных яиц и зеленью. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.

