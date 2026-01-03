Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:45

Салат «Минутка» с фасолью: ничего варить не нужно — нарезал 3 ингредиента, и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно быстрый, сытный и вкусный салат «Минутка», который подойдет для встречи гостей и ужина. Ничего варить не нужно, нарезал три ингредиента, смешал с банкой фасоли, майонезом, сухарями, и готово!

Вкус получается насыщенным и контрастным: сытная фасоль, ароматная копченая колбаса, сливочный сыр, свежий укроп и взрывной хруст сухариков создают идеальную комбинацию. Этот салат действительно готовится за считаные минуты и не оставляет равнодушным никого.

Вам понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли, 250 г полукопченой колбасы (например, сервелат), 100 г твердого сыра, пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. майонеза, 50–70 г готовых ржаных сухариков (чесночных или классических). Колбасу и сыр нарежьте кубиком, укроп — мелко порубите. Все ингредиенты — фасоль, колбасу, сыр и укроп — сложите в глубокую салатницу. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Сухарики добавляйте в салат только непосредственно перед самой подачей!

Ранее стало известно, как приготовить свежую версию крабового салата с помидорами.

Проверено редакцией
Читайте также
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Общество
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
Общество
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
Превращаю классическую лазанью в сытный суп — рецепт для тех, кто любит итальянскую кухню, но не хочет возиться
Общество
Превращаю классическую лазанью в сытный суп — рецепт для тех, кто любит итальянскую кухню, но не хочет возиться
Ни одного праздника без этого горячего. «Лакомка» — курица в сметанном соусе с чесноком. Просто, вкусно и по-семейному
Общество
Ни одного праздника без этого горячего. «Лакомка» — курица в сметанном соусе с чесноком. Просто, вкусно и по-семейному
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
Общество
Грибочки и фасоль — идеальный микс: вместо классического винегрета готовлю такой салат на радость семье
салаты
рецепты
фасоль
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.