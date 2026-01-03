Салат «Минутка» с фасолью: ничего варить не нужно — нарезал 3 ингредиента, и готово

Приготовьте невероятно быстрый, сытный и вкусный салат «Минутка», который подойдет для встречи гостей и ужина. Ничего варить не нужно, нарезал три ингредиента, смешал с банкой фасоли, майонезом, сухарями, и готово!

Вкус получается насыщенным и контрастным: сытная фасоль, ароматная копченая колбаса, сливочный сыр, свежий укроп и взрывной хруст сухариков создают идеальную комбинацию. Этот салат действительно готовится за считаные минуты и не оставляет равнодушным никого.

Вам понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли, 250 г полукопченой колбасы (например, сервелат), 100 г твердого сыра, пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. майонеза, 50–70 г готовых ржаных сухариков (чесночных или классических). Колбасу и сыр нарежьте кубиком, укроп — мелко порубите. Все ингредиенты — фасоль, колбасу, сыр и укроп — сложите в глубокую салатницу. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Сухарики добавляйте в салат только непосредственно перед самой подачей!

