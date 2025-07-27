Роскошный ремонт за копейки — реально: вот 5 трюков от дизайнеров

Преобразить интерьер и создать ощущение дорогого ремонта можно без больших вложений. Достаточно знать несколько дизайнерских приемов, которые визуально поднимают статус любого пространства. Эти хитрости работают даже в небольших комнатах и съемных квартирах.

Замените стандартные выключатели и розетки на стильные модели с металлическим покрытием — это сразу добавит лоска. Добавьте текстиль одной цветовой гаммы — подушки, плед и шторы должны сочетаться. Используйте точечное освещение вместо центральной люстры — светодиодные ленты за карнизом создадут эффект «парящего» потолка. Оформите стены в крупные вертикальные полосы — это зрительно поднимет потолки. И главное — оставьте свободное пространство: минимализм всегда выглядит дороже захламленности.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.