https://static.news.ru/photo/b359a128-2324-11ea-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Эксперты Росконтроля проверили консервированный горошек, представленный в российских магазинах.

В исследовании приняла участие продукция брендов Bonduelle, «Дядя Ваня», «Красная цена», «6 соток», EKO, «Ашан», «Просто».

Выяснилось, что только образцы «6 соток» и Bonduelle можно отнести к высшему сорту, а к первому — «Дядю Ваню».

Консервы «Красная цена», «Просто» — очень низкого качества, вследствие чего их сорт оценить невозможно. В образце «Просто» и вовсе обнаружен кормовой горох, — сообщили сотрудники экспертного центра Союза потребителей.

Второму сорту соответствует горошек EKO, так как его консистенция отличается неоднородностью, многие зёрна побитые, а содержание соли завышено.

В соотношении продукта к жидкости отличились «6 соток» и Bonduelle. Одна банка содержит не менее 60% горошка.

Остаточные количества пестицидов дельтаметрина и пиперонил-бутоксида были обнаружены в образцах «Просто» и «Красная цена». В «Красной цене» также выявлен о-фенилфенол, — подчеркнули в Росконтроле.

В продукции «Ашан» специалисты нашли пестицид тебуконазол. При этом они отметили, что остаточные количества веществ находятся на допустимом уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам рассказали о самых лучших марках шпрот. В Росконтроле проверили пять наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA латвийского производства.