Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту онлайн-платформы «Эхо»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Логотип радиостанции «Эхо Москвы» в помещении редакции в Москве

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-платформы, на которой собраны материалы бывших журналистов «Эха Москвы», по требованию Генпрокуратуры РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам в интернете. Точные причины блокировки сайта echofm.online неизвестны.

Ограничивается [доступ] к сайту, — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Ранее бывший шеф-редактор станции «Эхо Москвы» Максим Курников сообщил, что ныне ликвидированная радиостанция в ближайшее время устроит перезапуск с регулярными выходами в эфир. По его словам, новый портал получит название «Эхо» и будет выходить в эфир на сайте и в официальном приложении. Также он уточнил, что к работе в «Эхе» будет привлечено большинство бывших сотрудников и они смогут продолжать говорить на темы, которые посчитают нужными и важными. Стало известно, что станция планирует работать на донаты подписчиков.