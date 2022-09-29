Ныне ликвидированная радиостанция «Эхо Москвы» в ближайшее время устроит перезапуск с регулярными выходами в эфир, сообщил в беседе с журналисткой Екатериной Котрикадзе бывший шеф-редактор станции Максим Курников. По его словам, новый портал получит название «Эхо» и будет выходить в эфир на сайте и в официальном приложении. Перезапуск может состояться уже на этой неделе.

Я думаю, что мы на этой неделе в техническом режиме запустимся, а в понедельник сможем подавать это массово. <...> Я надеюсь, что это будет приложение, через которое можно будет слушать «Эхо»; это будет сайт, как когда-то был сайт «Эхо Москвы». И самое главное, что мы стараемся объединить всех «эховцев» в один аудиопоток для того чтобы те, кто привыкли слушать «Эхо», те, кто привыкли потреблять его тем старым образом, могли это делать удобно, — подчеркнул Курников.