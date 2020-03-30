https://static.news.ru/photo/53101eaa-72bb-11ea-8efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Часть недостоверной информации о COVID-19 удалена с видеохостинга YouTube по запросам ведомства, а по оставшейся части работа продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

На основании уведомлений Роскомнадзора YouTube удаляет материалы с фейковой информацией. Часть уже удалена, — цитирует ведомство «Интерфакс».

В Генпрокуратуре 20 марта сообщили, что в ведомство было направлено восемь требований на ограничение доступа к недостоверной общественно значимой информации о распространении коронавируса в России. Речь шла о публикациях на YouTube, во «ВКонтакте», Facebook и Instagram, а также о материалах в СМИ «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан».

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что все, кроме YouTube, требования выполнили.

Как писал NEWS.ru, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения.