Роскомнадзор разблокировал онлайн-галерею DeviantArt

Роскомнадзор снял блокировку с популярного у дизайнеров и художников сайта DeviantArt, так как его администрация удалила запрещённые материалы. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Запрещённым был признан контент, призывающий к самоубийству и иллюстрирующий его способы, изображения с детской порнографией и нацистской символикой, а также объявления о продаже наркотиков. Сайт был заблокирован, так как указанные материалы администрация вовремя не удалила.

После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведённая специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещённой информации в полном объёме. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен, — говорится в сообщении ведомства.

Там объяснили, что если владельцы сайтов выполняют требования, это является основанием снять блокировку. Таким образом был восстановлен доступ к музыкальному сайту Genius.com, фотобанку Shutterstock.com, библиотеке Scribd.com, архиву сайтов Archive.org.

Ранее Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал интервью музыканта Егора Летова 1998 года, где он высказывал своё отношение к наркотикам.