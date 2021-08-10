Власти заблокировали интервью Егора Летова из-за слов о наркотиках

Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал интервью музыканта Егора Летова 1998 года, где он высказывал своё отношение к наркотикам. Это следует из реестра РКН.

Ведомство ограничивает доступ к отдельной странице сайта, где расположено интервью, однако открыть нельзя весь сайт. «Роскомсвобода» отмечает, что на заблокированном сайте была перепечатка интервью с фан-сайта «Гражданской обороны», где текст также прошёл цензуру. Однако оригинал сохранился на сайте музыкальной группы.

МВД уже требовало блокировать материалы с высказываниями Летова о наркотиках. В 2019 году Lenta.ru из-за этого подвергла цензуре «латентное автоинтервью» музыканта, где он говорит о наркотиках и психостимуляторах.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт для художников и дизайнеров DeviantArt. По мнению РКН, администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей.