Власти заблокировали интервью Егора Летова из-за слов о наркотиках

Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал интервью музыканта Егора Летова 1998 года, где он высказывал своё отношение к наркотикам. Это следует из реестра РКН.
Ведомство
МВД уже требовало блокировать материалы с высказываниями Летова о наркотиках. В 2019 году Lenta.ru из-за этого подвергла цензуре «латентное автоинтервью» музыканта, где он говорит о наркотиках и психостимуляторах.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт для художников и дизайнеров DeviantArt. По мнению РКН, администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей.