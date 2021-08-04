Роскомнадзор подтвердил блокировку DeviantArt

Сайт для художников и дизайнеров DeviantArt заблокирован в России. Об этом в Роскомнадзоре сообщили журналистам ТАСС.

Там сообщили, что администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей.

Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту, — говорится в сообщении.

Сайт перестал открываться из России с 3 июля.

Роскомнадзор предупреждал о намерении заблокировать ресурс 29 июля. Тогда в ведомстве сообщали, что на платформе размещён суицидальный, порнонаркотический и нацистский контент, а также детская порнография.

Сайт уже блокировали в 2014 году из-за 12 иллюстраций двух галерей, которые посчитали детской порнографией. Позднее доступ к порталу восстановили.

Ранее видеохостинг YouTube получил от Роскомнадзора требование о блокировке канала «Навальный Live», где ведут стримы соратники оппозиционера Алексея Навального.