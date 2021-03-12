Роскомнадзор потребовал убрать баннер с фильма про Крым на YouTube

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от компании Google убрать баннер, появляющийся перед запуском фильма о присоединении Крыма к России на YouTube.

Соответствующее письмо направили в корпорацию.

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», — сообщили в РКН.

Кроме того, от Google потребовали сообщить, почему появился баннер. В ведомстве считают, что лента не содержит запрещённой информации, а YouTube «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», передаёт ТАСС.

О том, что видеохостинг ограничил доступ к фильму, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта 2021 года. Он, как и ряд пользователей, обратили внимание, что лента помечена другими зрителями как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». В Google объяснили, что причиной стали изображения застреленного гражданина, а также жертв с тяжёлыми увечьями и человека в луже крови. Причём баннер появился почти год назад — в апреле 2020 года, писал NEWS.ru.