Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу наркотиков

Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу наркотических веществ.
Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен, — приводит РИА Новости заявление российского ведомства.
В сообщении отмечается, что о появлении в поиске Google неправомерной рекламы сообщила средствам массовой информации Лига безопасного интернета.
Также регулятор потребовал от компании отладить механизмы поисковой выдачи, чтобы российские пользователи не получали контекстную рекламу запрещённых в России веществ.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор возбудил административное дело против американской компании Google LLC. В ведомстве считают, что компания не удаляет до 30% запрещённого в России контента.