Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу наркотиков

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в январе-феврале. Людей из групп риска будут вакцинировать на добровольной основе уже в декабре.

Вакцинация уже началась. Она идёт. Массовая вакцинация начнётся в больших объёмах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб,...