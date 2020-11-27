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Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу наркотиков

17:00, 27 ноября 2020
Фото: unsplash.com

Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи рекламу наркотических веществ.

Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен, — приводит РИА Новости заявление российского ведомства.

В сообщении отмечается, что о появлении в поиске Google неправомерной рекламы сообщила средствам массовой информации Лига безопасного интернета.

Также регулятор потребовал от компании отладить механизмы поисковой выдачи, чтобы российские пользователи не получали контекстную рекламу запрещённых в России веществ.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор возбудил административное дело против американской компании Google LLC. В ведомстве считают, что компания не удаляет до 30% запрещённого в России контента.

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