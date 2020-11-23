Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

https://static.news.ru/photo/4c24cda0-2d9d-11eb-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Liang/Global Look Press

Роскомнадзор возбудил административное дело против американской компании Google LLC. В ведомстве считают, что компания не удаляет до 30% запрещённого в России контента.

Компании [Google] вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов информации, запрещённой в России, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. При этом в надзорном ведомстве утверждают, что американская компания не представила возражений по составленному акту и не стала удалять данные ресурсы.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор поддержал проект закона о борьбе с цензурой зарубежных интернет-компаний в отношении российских СМИ.