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Роскомнадзор ограничил доступ к ряду СМИ, признанных иноагентами

21:39, 11 марта 2022
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду СМИ, признанных иноагентами Фото: Global Look Press
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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Голоса» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), интернет-изданий Colta (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Важные истории» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также отделения Amnesty International (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители ведомства уточнили, что данные ресурсы систематически распространяли недостоверную информацию о военной спецоперации на Украине.

Найти необходимую информацию о заблокированных СМИ можно на официальном сайте Роскомнадзора.

Ранее в России ограничили доступ к сайту интернет-издания «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Блокировку сайта провели в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

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