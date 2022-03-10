Роскомнадзор ограничил доступ к ряду СМИ, признанных иноагентами

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Голоса» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), интернет-изданий Colta (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Важные истории» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также отделения Amnesty International (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители ведомства уточнили, что данные ресурсы систематически распространяли недостоверную информацию о военной спецоперации на Украине.
Найти необходимую информацию о заблокированных СМИ можно на официальном
Ранее в России ограничили доступ к сайту интернет-издания «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Блокировку сайта провели в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.