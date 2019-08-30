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Токсичное для человеческого организма вещество — акриламид — образуется во время обжаривания продуктов с крахмалом, например, картофеля. Роскачество дало несколько советов, как минимизировать его концентрацию.

Например, сотрудники ведомства рекомендуют очистить и выдержать клубни в воде перед жаркой — от 1 до 2 часов, чтобы снизить количество крахмала.

Кроме того, не стоит готовить пищу до коричневой корочки. Достаточно дождаться золотистого цвета, а резать картофелины лучше толстыми ломтиками, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский опроверг распространённый миф о том, что качественное вино не может стоить дешевле 400–500 рублей за бутылку.