Роскачество проверит российские наггетсы на безопасность

Роскачество сообщило ТАСС, что проведёт исследование готовых наггетсов, так как для этого товара полностью отсутствуют стандарты производства. При этом в ведомстве добавили, что в составе изделий может оказаться соя или мясо механической обвалки с истёкшим сроком годности.

В настоящее время в России отсутствует официальный термин «наггетсы». Не существует стандартов для их производства, а значит, состав куриных наггетсов никак не регламентируется: ни состав панировки, ни добавки, которые можно использовать, — пояснили в Роскачестве.

Специалисты отметили, что россияне должны внимательно относится к выбору изделий. Они напомнили, что согласно оригинальному рецепту наггетсы — это небольшие кусочки курицы, зажаренные в масле со специями в панировке. Роскачество планирует представить результаты исследования 20 брендов в начале октября.

Ранее диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что не готов рекомендовать к употреблению речную рыбу, выращенную на юго-востоке Азии. По мнению специалиста, из-за загрязнения рек непонятно, остались ли в рыбе хоть какие-то полезные вещества. Врач подчеркнул, что только выросшая на воле речная рыба обладает множеством полезных свойств.