Диетолог рассказал, какую рыбу не надо есть

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что не готов рекомендовать к употреблению речную рыбу, выращенную на специальных форелевых хозяйствах и рыбных фермах Юго-Восточной Азии. По мнению специалиста, из-за плохой экологии и загрязнения рек, непонятно, остались ли в этой рыбе хотя бы какие-нибудь полезные вещества. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства, — поделился Гинзбург.

Врач подчеркнул, что только выросшая на воле речная рыба обладает множеством полезных свойств. По мнению диетолога, лососёвая рыба, выращенная на ферме, опасна для употребления в пищу в больших объёмах, так как она богата омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден и даже опасен для человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что яблоки в целом приносят организму много пользы, однако для некоторых людей употребление этих плодов в большом количестве может представлять опасность. По мнению специалиста, фрукт содержит множество различных веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма.