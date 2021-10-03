Диетолог назвал опасность потребления яблок

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала RT, что яблоки в целом приносят много пользы организму, однако в большом количестве для некоторых людей они могут представлять опасность. По мнению специалиста, во фрукте содержится много веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма.

С одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, — посоветовала Соломатина.

При этом она подчеркнула, что некоторым людям вообще стоит отказаться от свежих яблок в пользу печённых. Она добавила, что сушёные яблоки также содержат полезные элементы, в том числе калий и минералы.

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